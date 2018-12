Ajax rekent op Ziyech en Schöne

Ziyech was de laatste drie duels (NAC Breda, AEK Athene en ADO Den Haag) afwezig vanwege een spierverrekking. Coach Erik ten Hag verwacht dat hij tegen PEC zijn rentree maakt. „Hakim is gisteren ingestapt in de teamtraining, vandaag gaat hij als het goed is helemaal meedoen. Ik ga er vanuit dat hij morgen beschikbaar is.”

Schöne raakte vorige week tijdens de warming-up voor het duel met ADO (5-1) geblesseerd. „Lasse is helemaal geen vraagteken meer”, verzekert Ten Hag.