Marathon Rotterdam raadt mensen met koorts af mee te doen

Het gaat om mensen die twee weken voor het evenement of in de dagen daarna last van koorts (minimaal 38 graden) hebben.

„De organisatie houdt de ontwikkeling met betrekking tot het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de actuele updates en adviezen van het RIVM, de GGD en het GHOR”, meldt de organisatie. GHOR is een belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

De organisatie vraagt deelnemers verder geregeld de handen te wassen. Mensen die moeten niezen, kunnen dat het beste in de binnenkant van de elleboog doen. De marathon is op zondag 5 april.