’Winnaressen Copa Libertadores worden prijzengeld ontnomen’

De finale van de Copa Libertadores voor vrouwen ging tussen het Colombiaanse Atlético Huila en het Braziliaanse Corinthians. Reguliere speeltijd kon geen winnaar uitwijzen; 1-1. Er volgde een spannende penaltyreeks. De dames uit Colombia trokken uiteindelijk aan het langste eind (3-5). In de onderstaande video zijn zij nog in opperste feeststemming.

De stemming sloeg echter al snel om. De vrouwen mochten 55.000 dollar aan prijzengeld bijschrijven, maar dat zagen zij net zo vlug weer uit eigen zak verdwijnen. Het geld was namelijk niet bestemd voor de vrouwen. „De dames van Atlético Huila hebben veel felicitaties ontvangen, maar het trieste is dat deze prijs niet voor hen zal zijn”, zegt Yoreli Rincón, een van de speelsters van de club in een video op Twitter.

Zie hier de volledige video die Rincón opnam en de wereld instuurde. Zij deelt haar onvrede helaas wel in het Spaans.

Het geld is bedoeld om de schulden van de mannenploeg af te betalen. Dat zit de vrouwen niet lekker. Aldana Cometti vertelt tegenover het Spaanse Marca hetzelfde verhaal als haar ploeggenoot Rincón. „Onze voorzitter gaf ons wel erkenning, maar hij liet ons ook weten dat het prijzengeld niet naar ons gaat maar naar de club. Helaas gaat het zo nu eenmaal in het vrouwenvoetbal vertelde hij aan ons.”

