Prandelli keert terug in Serie A

De 61-jarige Prandelli heeft al meerdere Italiaanse clubs onder zijn hoede gehad. Bij Fiorentina zat hij het langst; van 2005 tot en met 2010. Na een periode als bondscoach was hij trainer bij Galatasaray, Valencia en Al-Nasr uit Dubai.

Genoa staat na veertien speelronden op de 14e plek in de Serie A. Naar verluidt was ook John van 't Schip, de trainer van PEC Zwolle, in beeld om als trainer aan de slag te gaan bij zijn oude club.