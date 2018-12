Herzog wint bij absentie van Kodaira

De Oostenrijkse Venessa Herzog is iedereen te snel af op de 500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd in Polen Ⓒ EPA

Vanessa Herzog heeft bij de derde wereldbeker in Polen de eerste manche op de 500 meter op haar naam geschreven. De Oostenrijkse schaatsster zegevierde op de vrijwel nieuwe ijsbaan in Tomaszów Mazowiecki in een tijd van 37,97.