Geen Jørgensen, meespelen Van Persie onzeker

Jørgensen ligt er met zekerheid uit, maar het is nog maar de vraag of Robin van Persie hem opnieuw vervangt in de spits. Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde een dag na de 4-1 zege op VVV nog niet op de zaken vooruitlopen. Hij wil zaterdag pas een beslissing nemen

Bekijk ook: Feyenoord heeft geen kind aan VVV

Bekijk ook: Van Persie denkt al aan kunstgras in Emmen

Het meespelen van Eric Botteghin lijkt aannemelijk. De Braziliaan traint weer mee met de groep.

Feyenoord kan in Drenthe al de derde zege boeken in acht dagen tijd. „De wedstrijd tegen PSV heeft ons meer opgeleverd dan alleen drie punten”, zei Van Bronckhorst. „Het vertrouwen is gegroeid en nu moeten we doortrekken naar zondag.”

Over het spelen van drie wedstrijden in korte tijd maakt Van Bronckhorst zich geen zorgen. „We hebben dit programma vaker gehad, maar we hebben die ervaring ook al gehad in Europa. Uiteindelijk moet je gewoon de drie punten pakken.”