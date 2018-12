Dit is waarom PSG 75 miljoen wil betalen voor Frenkie

Met zijn spelinzicht, versnelling en techniek oogstte De Jong in eerste instantie bewondering in de Eredivisie, maar niet veel later ook in de rest van Europa. De topclubs zagen hoe de middenvelder zich gemakkelijk staande hield in de Champions League, maar ook en vooral in het shirt van het Nederlands elftal in de Nations League-duels met Duitsland en Frankrijk.

De 21-jarige De Jong, die pas op 6 september jl. zijn debuut maakte in Oranje, leek allesbehalve onder de indruk toen hij oog-in-oog stond met wereldsterren als Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Toni Kroos en N’Golo Kanté en dartelde over het veld alsof ze er niet stonden.

Dat zag ook Mbappé, die met open mond naar de verrichtingen van De Jong keek en er niet veel later bij de clubleiding van PSG op aandrong om de middenvelder te halen.

