Dubbel dekselse Dennis Warmerdam bezorgt Oranje zege op Engeland

De zege levert de ploeg van Delmee geen windeieren op: Oranje, de nummer drie van de FIH-ranking, maakte een reuzesprong in het klassement van de Pro League en stijgt van de vijfde naar de tweede plaats.

En die positie is nog geflatteerd ook, aangezien Nederland drie wedstrijden minder speelde dan koploper India. Indien de mannen van Delmee zondag opnieuw afrekenen met de Engelsen, is zelfs de koppositie een feit.

Cirkelspits

Oranje schoot in het Lee Valley Hockey and Tennis Centre, het stadion dat in 2012 werd gebruikt voor het olympisch hockeytoernooi, met twee treffers in het eerste kwart als een komeet uit de startblokken. En beide keren was het Warmerdam die als een duveltje uit een doosje voor de Engelse goalie Oliver Payne opdook.

De eerste keer, na drie minuten, was de toekomstige Bloemendaal-spits alert toen Jorrit Croon een afgeslagen strafcorner van Tim Swaen oppikte en de bal na een fraaie draaibeweging terug voor het doel bracht (0-1). Bij zijn tweede treffer, in de dertiende minuut, tipte Warmerdam een snoeiharde pass van Thierry Brinkman in de lange hoek: 0-2.

Fenomeen

Warmerdam behoort tot het uitstervende ras van scorende ‘cirkelspitsen’. De 27-jarige aanvaller moet het niet van zijn acties hebben, maar werkt zich een slag in de rondte en is levensgevaarlijk in de directe nabijheid van de doelman. Daar kwam ook Payne op pijnlijke wijze achter. Na zes interlands prijken er al vijf goals achter Warmerdams naam.

Dat het maken van veldgoals in de internationale arena een kunst is, ondervond Floris Middendorp aan den lijve. Het grote talent van Amsterdam kon op amper twee meter van het doel amper missen, maar mikte de bal in het derde kwart en nota bene op zijn 21e verjaardag toch naast.

Blaak

In het vierde kwart was Engeland naarstig op zoek naar een snelle aansluitingstreffer. Phil Roper, speler van Oranje-Rood, was gevaarlijk met een hard backhandschot, maar Pirmin Blaak redde fraai. En dat was knap aangezien Blaak, overigens ploeggenoot van Roper in Eindhoven, verder nauwelijks was getest.

Oranje leunde relaxt achterover, het hoefde immers niet meer zo nodig, en liet de Britten uitrazen. Om in de laatste minuten het heft weer in handen te nemen. Warmerdam was met een tip-in dicht bij een hattrick, maar Payne verkleinde zijn doel. Niet veel later verkeek de goalie zich op een lastige stuiterbal van Brinkman, waar Tjep Hoedemakers wel raad mee wist en de bal met zijn backhand in de touwen tenniste: 0-3.

Drukke dagen

Het zijn bijzonder drukke dagen voor het Nederlands elftal, dat in juni maar liefst tien keer in actie moet komen in de Pro League. Na het duel van zondag tegen Engeland wacht de equipe van Delmee nog dubbele duels met Duitsland, India en Spanje. Dat laatste land staat onder leiding van Max Caldas, de gewezen bondscoach die na het echec van Tokio naar het Iberisch schiereiland vertrok.