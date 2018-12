Zaakwaarnemer Mourinho komt in opstand tegen geruchten

Mourinho presteert teleurstellend met Manchester United en lijkt zijn frustratie daarover steeds minder de baas. Dat resulteerde al in enkele opmerkelijke incidenten. Zo maakte hij ruzie met sterspeler Paul Pogba, weigerde hij normaal te reageren op vragen vanuit de Engelse media, zocht hij ruzie met een Chelsea-assistent, zorgde hij met provocaties voor woede bij Juventus-fans en smeet hij vorige week een krat met bidons weg.

In Engelse media wordt daarom druk gespeculeerd over een nakend vertrek van de manager, maar volgens Mendes is daar niets van waar. „Er zijn geruchten geweest over een vertrek van Mourinho bij United, maar daar klopt niets van. José is gelukkig bij de club en de club is gelukkig met hem”, laat hij weten tegenover The Telegraph.

United staat na vijftien speelronden op de achtste plaats in de Premier League. De club is wel al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Champions League.