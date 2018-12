Balgooier Feyenoord-PSV in de kraag gegrepen

De supporter zat donderdag op de tribune tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen VVV-Venlo (4-1) en kon op basis van camerabeelden worden herkend. Over de straf doet Feyenoord nog geen uitspraak, omdat de club eerst de richtlijnen van de KNVB zal volgen. Die houden in dat Feyenoord eerst met de supporter in gesprek gaat, alvorens er passende maatregelen zullen worden getroffen.

De man gooide in de wedstrijd tegen PSV een bal op het veld, op het moment dat de Eindhovense club in een kansrijke positie kwam om de gelijkmaker te produceren. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük was gedwongen om het spel stil te leggen, waardoor PSV zich benadeeld voelde. De ploeg van trainer Mark van Bommel verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2-1.