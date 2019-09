Ten Hag kritisch na Ajax-zege: ’We hebben het nog zo besproken’

„Een fantastisch resultaat”, zei de coach na de winst in de Johan Cruijff ArenA tegenover Veronica. „Ik heb hele goede dingen gezien in ons aanvalsspel. De tweede goal van Edson Alvarez bijvoorbeeld, is geweldig uitgespeeld.”

Quincy Promes, die door Ten Hag een rol als nummer 10 toebedeeld had gekregen, had zijn coach kunnen bekoren. „Hij speelt heel frivool, maakt een goed doelpunt en heeft veel diepgang en dreiging. Maar hij moet wel wat meer doseren, dan komt het helemaal goed”, aldus de trainer van Ajax.

Ten Hag had ook nog wel wat kritische noten over voor zijn ploeg. „Organisatorisch kunnen we nog beter staan. Lille speelde ver vooruit en daardoor kregen wij veel ruimte in de tegenaanval. En dan willen spelers snel naar de goal toe. En soms té snel. Vooraf hebben we juist nog besproken dat we daarvoor moeten waken. Je moet soms op de rem trappen. In de laatste minuut voor rust verspelen we ook de bal en krijgen we bijna een goal tegen in de tegenaanval. Dat zou zonde zijn, als je zo’n goede eerste helft niet zou belonen met een 1-0 voorsprong.”

Dat gebeurde wel, waarna Ajax na rust uitliep naar 3-0. Een uitstekende start na het succesvolle vorige seizoen. „Maar we kunnen zeke rnog beter dan vanavond”, besloot de coach.