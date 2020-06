’1 procent kans op oerknal in DFB Pokal’

De naam 1. FC Saarbrücken zal zelfs bij een groot aantal voetbalfans niet direct een belletje doen rinkelen, maar de Duitse club is dit jaar wel de grootste verrassing in voetballand. Vlak voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, bereikte de club uit de Regionalliga (het vierde (!) niveau in Duitsland) de halve eindstrijd van de DFB Pokal. Drie maanden en een veelbesproken feestje om de promotie te vieren verder wacht het Bayer Leverkusen van Peter Bosz dinsdagavond om een plek in de finale.