Coach Boca Juniors: ’geweld overschaduwt alles’

„Dit overschaduwt alles”, zei hij in een vooruitblik op de tweede wedstrijd van de finale om de Copa Libertadores, waarvoor inmiddels is uitgeweken naar de Spaanse hoofdstad Madrid.

Spelers van Boca raakten gewond toen hun spelersbus werd aangevallen door aanhangers van River Plate. De wedstrijd werd vervolgens afgelast en naar een ander continent verplaatst. De eerste ontmoeting, thuis bij Boca, was gelijk geëindigd (2-2).

„De schade voor het Argentijnse en Zuid-Amerikaanse voetbal is ongekend groot”, aldus Barros Schelotto. „Eigenlijk zouden we nu moeten praten over de prestaties van de beide finalisten. Dat is echter niet het geval. Het gaat alleen maar over geweld. Helaas heeft niemand iets geleerd van het verleden, waarin vergelijkbare dingen zijn gebeurd.”

De Spaanse autoriteiten zijn gewaarschuwd en zetten zondag ongeveer 4000 personen in om ongeregeldheden te voorkomen. Het gaat daarbij om politie-agenten en private beveiligingsbureau's. Het is daarmee de omvangrijkste veiligheidsoperatie rond een voetbalwedstrijd in Madrid ooit. De verwachting is dat tussen de 400 en 500 potentiële hooligans uit Argentinië overkomen.

De clubs hebben ieder 25.000 kaarten gekregen. In beide gevallen gaan er ongeveer 5000 naar fans die vanuit Argentinië de oversteek maken. De rest is bedoeld voor Europese fans.