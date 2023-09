Dramadag in Vuelta: Thymen Arensman breekt sleutelbeen en loopt letsel aan gezicht op bij val

De 23-jarige Nederlander klapte in de slotfase van de zevende rit over een aantal al gecrashte renners heen en bleef lange tijd roerloos op het asfalt liggen. Nadat de renner van Ineos Grenadiers met een ambulance was afgevoerd, werd duidelijk dat hij een gebroken sleutelbeen en letsel aan zijn gezicht heeft overgehouden aan zijn val.

Arensman stond 24e in het algemeen klassement, op 5.10 van rodetruidrager Lenny Martinez, maar had goede hoop dat hij in het vervolg richting de top-10 zou klimmen. In Oliva werden zijn ambities op vijf kilometer van de streep aan gruzelementen gescheurd, al is zijn fysieke gesteldheid natuurlijk het belangrijkste.

Ook Sepp Kuss, de glorieuze ritwinnaar van een dag eerder, kwam ten val in de hectische slotfase, maar die kon zijn weg wel vervolgen. De Fransman Geoffrey Soupe verraste na alle chaos de gerenommeerde sprinters en boekte op 35-jarige leeftijd zijn eerste overwinning op World Tour-niveau.

Bekijk hier de beelden van de val.