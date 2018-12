O’Sullivan moeiteloos naar halve finale

Tegen dé verrassing van dit toernooi, Martin O’Donnell, was het net geen walk over, maar The Rocket hoefde zich nauwelijks in te spannen en liet 6-1 op het scorebord zetten.

O’Sullivan kan bij winst in York een nieuw record aan zijn indrukwekkende palmares toevoegen. Hij heeft het UK Championship als zes keer gewonnen en staat daarmee gelijk met Steve Davis. Bij prolongatie van de titel, voert Ronnie ook die ranglijst aan, zoals hij ook het record van series van 100 punten of meer stevig in handen heeft.

In de halve finale neemt de net 43-jarig geworden O’Sullivan het op tegen Tom Ford, die voor de eerste keer in zijn snookerloopbaan in de halve finale van een groot rankingtoernooi staat.