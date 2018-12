Advocaat: ’Venema gaat de spits van FC Utrecht worden’

„Ik denk dat hij echt de spits van FC Utrecht gaat worden. Die kwaliteiten heeft hij gewoon. Hij is een heel rappe jongen en hij kan schieten, dat is echt ongelofelijk. Dat kun je niet leren, dat is een gave, net als bijvoorbeeld Ronald Koeman had”, aldus Advocaat.

Vanaf de zestien meter heeft hij een geweldig schot. Samen met zijn snelheid zijn dat twee eigenschappen die heel bepalend zijn voor een spits. Dan kun je zeggen ’leeftijd en ervaring maken niks uit’, maar je moet hem niet kapot maken. In het geheel moet hij een aantal dingen verder ontwikkelen. Maar dat kun je leren en de talenten die hij heeft kun je niet leren. Hij komt dichter bij de basis, maar het gaat om het juiste moment. Dat is heel bepalend. Straks hebben we weer een voorbereiding van tweeënhalve week en dan moet alles zich een beetje gesetteld hebben.”