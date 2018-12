Biljarter Jaspers bij laatste vier in Hurghada

Dat Jaspers de halve finale wist te bereiken, dankt hij mede aan de afloop van een zenuwslopende partij tegen de Egyptenaar Sameh Sidhom. Sidhom, die dit seizoen nog niet één keer de eerste ronde wist te overleven, domineerde vanaf het begin de partij.

Bij de pauze, na 10 beurten, keek Jaspers tegen een 20-6 achterstand aan en een paar beurten later werd het zelfs 31-19 voor de Egyptische tandarts. Op karakter wist de Brabander in de gelijkmakende 21e beurt, de stand 40-40 op het bord te krijgen en moesten penalty’s de winnaar aanwijzen. In zijn beurt maakte Sidhom 3 punten en kon Jaspers zijn keu uitelkaar schroeven toen hij zijn vierde driebander liet noteren.

In de halve finale neemt de regerend wereldkampioen het op tegen de jonge Zuid-Koreaan Haeng-Jik Kim, die verrassend de Fransman Jeremy Bury versloeg. De andere halve finale gaat tussen de Belg Frédéric Caudron en de Turk Semih Sayginer.