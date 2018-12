Handbaltopper voorop in de strijd

Het doet Nycke Groot goed dat Nederland altijd kan terugvallen op een ijzersterke mentale kracht. „We blijven rustig op de momenten dat we tegen een achterstand aan kijken.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Nancy - Zoals alle exceptionele sporters straalt Nycke Groot kracht, rust en vertrouwen uit. Of de druk toeneemt nu de hoofdfase van het EK handbal is aangebroken? „We moeten rustig blijven en doorgaan met waar we mee bezig zijn.” Wedstrijden winnen dus, want hoewel Oranje met twijfels richting Frankrijk ging, waren er zeges in de eerste drie wedstrijden. Al weet de spil van de ploeg dat het duel met Roemenië zondagavond een heel ander verhaal is.