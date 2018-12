Gutiérrez in basis bij PSV; Pereiro geslachtofferd

De Uruguayaanse middenvelder moet vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior genoegen nemen met een rol op de reservebank. Érick Gutiérrez, die tegen Feyenoord sterk inviel, heeft nu een basisplaats.

In vergelijking met het duel van zondag is er nog een wijziging bij PSV. Daniel Schwaab is niet fit en ontbreekt in de selectie. Trent Sainsbury vervangt de Duitser centraal in de defensie. Een tegenvaller voor Nicolas Isimat-Mirin. „Ik vind dat Isimat het niet verdient om te spelen”, verklaarde van Bommel tegenover Fox Sports. „Hij brengt niet wat ik wil. Wij vragen dingen van spelers in een bepaalde speelwijze en dat brengt hij niet. Sainsbury wel.”

Koploper PSV verdedigt in de vijftiende speelronde een voorsprong van twee punten op Ajax, dat zaterdag op bezoek gaat bij PEC Zwolle.