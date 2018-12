De Vrij op de bank tegen Juventus

Spalletti rouleert regelmatig in zijn achterhoede, toch kreeg De Vrij in de grote wedstrijden vaak een plaats achterin bij Inter. De hoop bij de bezoekers uit Milaan is gevestigd op de Argentijn Mauro Icardi. De aanvaller scoorde al acht keer dit seizoen.

Bij Juventus zijn er geen verrassingen. Cristiano Ronaldo is een van de drie opgestelde aanvallers, naast Mario Mandzukic en Paulo Dybala.

De ongeslagen koploper Juventus heeft 40 punten uit 14 wedstrijden. Liefst 11 punten meer dan Inter, dat derde staat in de Serie A.