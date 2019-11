Excuses FC Den Bosch-trainer: ’Sta honderd procent achter Mendes Moreira’

Het duel uit de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior werd zondag enige tijd stilgelegd na de racistische bejegening van Moreira door aanhangers van Den Bosh.

In eerste instantie liet FC Den Bosch weten dat er geen sprake is geweest van oerwoudgeluiden. De club had het over ’kraaiengeluiden’, die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. Deze reactie zorgde voor veel ophef.

Nadat Mendes Moreira na afloop had verteld dat hij onder meer was uitgemaakt voor ’k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker kwam FC Den Bosch met een andere reactie. „De uitspraken van Excelsior-speler Moreira zijn voor FC Den Bosch aanleiding nader onderzoek te plegen om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune. FC Den Bosch benadrukt nogmaals dat zij zich distantieert van discriminatie en racisme”, aldus de club.

„Ik distantieer mij van racisme en discriminerende spreekkoren”, tekende Fox Sport later ook op uit de mond van Van der Ven. „Ik vind het erg wat er nu gebeurt. De emoties van Mendes Moreira vind ik absoluut erg om te zien en raakt mij ook zeker”, laat Van der Ven weten. „Uiteindelijk moet het voetbal centraal staan.”

"Zielig mannetje"

Over het feit dat Van der Ven Moreira ’een zielig mannetje heeft genoemd zegt hij: „Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben.”

„Het feit dat hij naar de tribune ging en heel provocerend ging staan, terwijl ik niet wist wat er daarvoor exact had voorgevallen, dat vond ik van hem niet zo’n slimme actie. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik dat zei. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent.”