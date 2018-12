Den Bosch op valreep langs tien man van NEC

De formatie van coach Willy Boessen won door een doelpunt in de slotminuten in de eigen Vliert van NEC, 3-2. De Nijmegenaren van trainer Jack de Gier speelden de tweede helft met een man minder.

Joey van den Berg kreeg in extra tijd van het eerste deel de rode kaart, bij een stand van 1-1. Door Brahim Darri kwam NEC vervolgens ook nog op voorsprong, maar Danny Verbeek maakte de 2-2. Jort van der Sande maakte vervolgens de bevrijdende treffer voor de Brabanders.

De Duitser Jonathan Okita had de score voor rust geopend voor NEC. Sven Blummel maakte de 1-1.

Monsterscore Sparta

Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles blijven Den Bosch op een punt volgen. Sparta versloeg op het Kasteel Almere City met maar liefst 6-1. Lars Veldwijk scoorde drie keer. Go Ahead Eagles versloeg in de Adelaarshorst Helmond Sport, 1-0. Istvan Bakx was de man van het doelpunt.

Zege FC Twente

FC Twente achterhaalde TOP Oss en staat nu vierde. De formatie van coach Marino Pusic won bij Volendam, 1-2. Peet Bijen maakte kort voor tijd het winnende doelpunt. Wout Brama had de oud-eredivisieclub op voorsprong gezet, Boy Deul maakte een kwartier voor tijd de 1-1.

Jong Ajax, dat vorige week bij FC Twente ruim won (1-5), was nu beter dan TOP Oss. De cijfers waren bescheiden, 1-0. Kaj Sierhuis scoorde in de 41e minuut.