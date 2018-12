PSV rekent simpel af met Excelsior

Na ruim een kwartier spelen kwam PSV op 1-0 door De Jong. Enkele minuten later hadden de Eindhovenaren een uitgelezen mogelijkheid de voorsprong te vergroten, maar de VAR gooide roet in het eten. Hirving Lozano stond al een tijdje te wachten bij de penaltystip toen de scheidsrechter besloot de strafschop alsnog te annuleren.

Bekijk ook: Lozano wacht voor niets bij penaltystip

In de 34e minuut was het dan toch raak voor PSV met dank aan de bezoekers. Robin van der Meer kopte de bal in eigen doel na een vrije trap van Lozano.

Het was opnieuw een eigen doelpunt van de Rotterdammers die de PSV-fans deed juichen. Dit keer was het Jurgen Mattheij die een mislukte voorzet van De Jong in de 54e minuut in zijn eigen doel werkte: 3-0.

Drie late goals

Invaller Donyell Malen zette tien minuten voor tijd de 4-0 op het scorebord. Daar bleef het niet mee Steven Bergwijn en Luuk de Jong zorgden op de valreep nog voor de 5-0 en 6-0.

De voorsprong op Ajax en Feyenoord, die allebei nog in actie komen, is nu respectievelijk vijf en tien punten.

Bekijk ook: Van Bommel vindt seizoen niet mislukt bij mislopen titel