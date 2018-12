Ook RKC casht bij recorddeal Frenkie de Jong

Omdat RKC Waalwijk en Willem II een gezamenlijke jeugdopleiding hadden in de tijd, dat De Jong in Tilburg voetbalde, deelt de club uit de Keuken Kampioen Divisie mee in het doorverkooppercentage en de solidariteitsvergoeding. Willem II en RKC hebben daarvoor een 60-40 verdeelsleutel afgesproken. Bij een transfersom van 75 miljoen euro kan de bonus voor RKC oplopen tot ruim 3,7 miljoen euro. Een enorme financiële meevaller voor de Waalwijkse club, die dit seizoen met een begroting van 4 miljoen euro werkt.

,,We volgen de ontwikkelingen natuurlijk met bovengemiddelde belangstelling, omdat we meedelen in de transfersom”, aldus Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk. ,,Over de precieze inhoud van wat is afgesproken doen we geen uitspraken, maar het is inderdaad zo, dat er afspraken zijn gemaakt met Willem II over een verdeelsleutel. Met de bedragen die nu rondgaan kan dat flink oplopen.”

Boost voor onze ambities

RKC Waalwijk heeft net een financieel gezondmakingsproces achter de rug. ,,De club is gezond. De schulden zijn weggewerkt. We hebben nu de ambitie om binnen drie jaar weer in de top van Keuken Kampioen Divisie te spelen. Als we inderdaad deze meevaller krijgen, zou dat een enorme boost voor die ambities zijn. Daarnaast zou je bij zo’n niet begroot bedrag ook kunnen denken aan incidentele uitgaven, zoals de vervanging van kunstgras door natuurgras. Maar we gaan er pas echt over nadenken, als het geld echt binnen hebben.”