Van der Breggen weer op de mountainbike

„We hebben dit jaar gemerkt dat dit soort uitstapjes Anna scherp houdt”, zei Boels-Dolmans-ploegleider Danny Stam. „Ze rijdt al jaren achter elkaar vaak dezelfde koersen. Dat zorgt op een gegeven moment voor een soort sleur. Ze vindt die mountainbike leuk en het is toch een nieuwe uitdaging, want Anna merkt ook dat het een heel andere discipline is. Dit is ook een goede training voor de heuvelklassiekers in april.”

De ploeg vertrekt woensdag naar Spanje om daar het eerste trainingskamp in aanloop van het nieuwe wegseizoen te houden. Zelf haalde ze nog haar schouders op over hoe haar programma er precies uit gaat zien, al liet Stam weten dat het wielerfenomeen waarschijnlijk haar seizoen op 9 maart opent in Strade Bianche om daarna te vertrekken naar Zuid-Afrika.

’Het is soms billenknijpend eng’

Op de vraag of ze ook tijdens de Zomerspelen van 2020 in Tokio denkt mee te doen op het onderdeel mountainbiken, beantwoordde de 28-jarige Zwolse, die genomineerd is voor Sportvrouw van het Jaar, met een brede lach weten. „Dat kan optie B zijn. Maar nee, ik loop een stuk achter op de meiden die in die discipline gespecialiseerd zijn. Het is soms billenknijpend eng in afdalingen. Ik vind het mooi om te doen, maar ook heel lastig. Ik denk niet dat ik dan al goed genoeg ben om mee te doen.”