Club Brugge-aanvaller loopt boos de spelersbus uit en ontbreekt in Champions League-duel

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws ging Dennis in de bus voor vertrek richting Duitsland op een plaats in de bus zitten die wegens de coronaregels vrij moest blijven. De Nigeriaan werd daar door zowel trainer Philippe Clement als enkele ploeggenoten op gewezen, maar dat schoot bij de hoofdpersoon in het verkeerde keelgat.

Felle discussie

Er ontstond een felle discussie, Dennis verliet boos de bus en zonder de 23-jarige spits zette de delegatie van Club Brugge koers naar Duitsland. „Dennis is fit, maar zit niet in de selectie”, zei Clement na aankomst in Dortmund. „Hij heeft enkele regels van de club niet gevolgd. Meer wil ik daar niet over kwijt. Ik concentreer me liever op de spelers die ik wel tot mijn beschikking heb.”

Houding

Het Laatste Nieuws wijt het gedrag van Dennis onder meer aan een transfer die hij in de afgelopen periode zou zijn misgelopen. De houding op het trainingsveld zou zowel zijn ploeggenoten als technische staf niet aanstaan, terwijl de medische staf vraagtekens zette bij zijn blessures.

Club Brugge staat halverwege de groepsfase van de Champions League met 4 punten op de derde plaats in Groep F. Dennis kwam alle drie de voorgaande Champions League-wedstrijden in actie, waarin hij één keer scoorde.

