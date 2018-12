Oranjevrouwen in pot 2, Arsenal-duo genomineerd

Voor de potindeling met betrekking tot de WK-loting, die zaterdagavond om 18.00 uur plaatsvindt in Frankrijk, maakt dit echter geen verschil. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman blijft onderdeel van pot 2, terwijl Frankrijk, Amerika, Duitsland, Engeland, Canada en Australië tot de eerste pot behoren.

Op dezelfde dag zijn Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk genomineerd voor de titel Speler van de Maand in de Engelse Super League. Het Arsenal-duo speelde een belangrijke rol in de drie overwinningen van de topclub tegen Birmingham City, Everton en Brighton & Hove Albion. Van de Donk scoorde in alle drie de duels, Miedema vond het net tegen Everton en maakte de openingsgoal tegen Brighton.

Er kan tot 10 december worden gestemd.