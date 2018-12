Kieft: 'De Jong bewijst dat paniek voetbalprofessors nergens op sloeg’

Wim Kieft Ⓒ BOUWMAN, RENE

Langzamerhand wordt duidelijk dat alle paniek bij de voetbalprofessors overdreven was en het gepubliceerde rapport Winnaars van Morgen zo in de onderste la kan worden opgeborgen. Er deugde na twee door Oranje gemiste eindtoernooien zogenaamd helemaal niets meer van. Het moest allemaal anders, in landen om ons heen lag de oplossing en in de opleiding moest het allemaal fysieker en minder aanvallend. Alsof we hier nooit iets goeds deden in de opleiding en we altijd met blind aanvalsspel ons eigen graf groeven.