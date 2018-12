Ook Johan Cruijff voorloper van Frenkie de Jong

De Jong treedt nu ook letterlijk in de voetsporen van Cruijff omdat de ster van FC Barcelona in 1975 de eerste Nederlandse speler werd in het shirt van Paris Saint-Germain. Daarna volgden ook Kees Kist (1982/’83), Pierre Vermeulen (1985-1987) en Gregory van der Wiel (2012-2016). Op verzoek van Johan Cruijffs goede vriend Daniel Hechter, modekoning en toenmalig PSG-voorzitter, speelde Cruijff er twee duels. Hechter destijds: „We ontmoetten elkaar tijdens een Adidas-cocktail voor de Europees voetballer van het Jaar. Cruijff liep altijd in kleding van mij.”

De Nederlander debuteerde tijdens het Tournoi de Paris op 17 juni 1975 tegen Sporting Lissabon (3-1 zege). Het stadion zat halfvol, maar twee dagen later voor de finale tegen Valencia was geen kaartje meer te krijgen. De superlatieven in de Franse media (’Cruijff superstar’ en ’Kom dit fenomeen zien, hier in Parijs’) zorgden voor een bomvol Parc des Princes. Cruijff verloor de finale (1-0) en verontschuldigde zich: „Het spijt mij heel erg, maar ik ben erg moe omdat ik een moeilijk en zwaar seizoen heb gehad bij Barcelona.”