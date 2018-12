Van Bommel: ’Helaas hebben we maar zes goals gemaakt’

„Helaas, en dat klinkt gek, hebben we maar zes goals gemaakt. Dat is het enige verwijt dat ik mijn jongens kan maken”, aldus de trainer van de Eindhovenaren. „Ik denk dat wij een heel gedisciplineerde wedstrijd hebben gespeeld. We hebben er alles aan gedaan om Jeroen Zoet geen schot op doel te laten krijgen en snel het spel te hervatten. Dat lukte heel goed.”

PSV herstelde zich met de ruime zege van het verlies van zondag tegen Feyenoord (2-1). Dat was de eerste nederlaag van de koploper. Van Bommel slachtofferde Gastón Pereiro en gaf de voorkeur aan de Mexicaan Érick Gutiérrez. De middenvelder gaf de assist bij twee van de zes doelpunten. Gutiérrez vond het niet gek dat hij niet eerder dit seizoen een kans in de basis kreeg. „Tot nu toe presteerde iedereen goed. Ik begreep het en we hebben steeds de anderen gesteund”, zei hij.