De Jong: ’Vriendin confronteerde me met bedrag van 75 miljoen euro’

„M’n vriendin confronteerde me met het bedrag van 75 miljoen euro dat Paris Saint-Germain voor me zou willen betalen aan Ajax”, aldus De Jong.

„O jee, dacht ik toen ik de slaap uit mijn ogen wreef. Het enige wat ik erover kan en wil zeggen is dat er nog geen deal is. De officiële beslissing moet nog worden genomen en zolang speelt een transfer voor mij niet”, stelt De Jong zich diplomatiek op.

„Mijn volledige focus is op Ajax gericht. Met nog vijf duels te gaan tot de winterstop, dit weekeinde tegen PEC en voor de Champions League tegen Bayern München, kan ik het niet maken om bezig te zijn met ’ik ga daarheen of daarheen’. Dat zou van mijn kant ook niet getuigen van respect richting Ajax en mijn ploeggenoten.”

’Ik maak seizoen sowieso bij Ajax af’

Eén ding verzekerde De Jong wel. „Ik maak het seizoen hier af bij Ajax en ga sowieso niet weg in de winterstop.” De link met Paris Saint-Germain is er al via Kylian Mbappé, met wie De Jong contact heeft. De Franse topvedette brak eerder in de week een lans voor de komst van De Jong naar Parijs. „Het is altijd mooi als zo’n goede speler positief over je spreekt. Kritiek kan ik goed hebben hoor, maar het is altijd leuker om complimenten te krijgen. Leuk om te horen als Mbappé zoiets zegt. Dat vindt iedereen toch leuk?”

