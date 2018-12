Frenkie de Jong ligt niet wakker van alle aandacht

De middenvelder van Ajax ligt er niet wakker van. Toch ziet hij de wedstrijd op het Zwolse kunstgras niet als tussendoortje. „Op weg naar Bayern München? Nee, integendeel. PEC Zwolle is voor ons superbelangrijk. We zijn verder ingelopen op PSV, moeten blijven winnen en het liefst met overtuigende cijfers.”

De Jong kan zich wel voorstellen dat sommige Eredivisie-duels voor Ajax als tussendoortje worden beschouwd. Tegen ADO Den Haag boette de ploeg nauwelijks aan kracht in, terwijl er enkele wisselingen plaatsvonden. „We bewijzen over een grote groep goede spelers te beschikken, die allemaal mee kunnen op ons niveau.”

Zelf rekent De Jong erop dat hij iedere wedstrijd gewoon speelt. Hij wordt liever niet gespaard. „Door mijn enkelblessure ben ik er een tijdje uit geweest. Aanvankelijk leefde ik van wedstrijd tot wedstrijd en was ik blij als ik de duels doorkwam, maar nu voel ik me steeds fitter en ik denk dat het goed is om iedere wedstrijd te spelen.”

De Jong staat op het punt om komende zomer de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain te maken. De Franse topclub is bereid om het gevraagde transferbedrag van 75 miljoen euro te betalen. De Telegraaf maakte vrijdag bekend dat een topdelegatie van PSG in Amsterdam neerstreek voor de onderhandelingen. De concurrenten, waaronder Manchester City, zijn verrast door het doortastende handelen van de Fransen.

