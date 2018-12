Technisch directeur KNSB leert naast en óp het ijs

„Ik ervaar het schaatslandschap als erg warm. De mensen zijn gemotiveerd en het kennisniveau is hoog. Veel mensen voelen zich of zijn betrokken en daardoor wordt er ook kritisch naar de KNSB gekeken, maar dat vind ik alleen maar mooi.”

De Wit is zich nog volop aan het oriënteren. Hij observeert veel en legt bij personen in alle geledingen zijn oor te luister. „Van topsporters tot coaches, en van bestuursleden tot de ledenraad en mensen van de regionale trainingscentra. De schaatswereld is redelijk klein, maar voor een nieuwkomer toch behoorlijk groot.”

De Wit heeft zichzelf bewust een jaar de tijd gegeven. „Het was niet zo dat er direct allerlei dingen moesten worden opgestart. Het schaatsen is succesvol en staat er mooi op in Nederland. Volgend jaar ga ik kijken naar dingen die we kunnen aanscherpen in de disciplines die ik mag aansturen”, aldus De Wit, doelend op het langebaanschaatsen, shorttracken, kunstrijden, inlineskaten en marathonschaatsen.

Zelf staat hij inmiddels ook geregeld op het ijs. „Ik ben niet zo goed als de mensen hier, maar ik kom vooruit. Ik probeer ondanks mijn veeleisende job wekelijks met collega’s te schaatsen op de baan in Utrecht. Ook op die manier wil ik meer feeling krijgen met het schaatsen.”