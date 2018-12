Anema denkt bij bondscoach aan type Boot of Alberda

„De rit was niet denderend en ik ben vandaag verantwoordelijk, dus dan is het mijn schuld. Als je elkaar een handreiking kan doen, is dat prima. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat dit het resultaat kan zijn”, aldus de 63-jarige Fries, doelend op het feit dat hij voor het eerst de scepter zwaaide.

Anema stuurde Jorrit Bergsma, Simon Schouten en Kars Jansman het ijs op in de Arena Lodowa. „We gingen te angstig van start. Als je bang bent om naar de kloten te gaan, dan krijg je waar je om vraagt. Dan wordt het een vlakke rit die niet sprankelt.”

Anema vindt het niet gek dat er na maanden zoeken nog steeds geen nieuwe bondscoach is gevonden. „Het duidt aan dat het een lastige baan is. Er heerst een bepaalde mores in het schaatsen. Als je het anders doet, krijg je dat te horen. Daardoor moet je als bondscoach stevig in je schoenen staan.”

De markante Anema ziet sowieso weinig goede kandidaten. „In het gehele schaatsen is een gebrek aan persoonlijkheden. Velen zijn bang voor de mening van anderen, maar daar moet je je niets van aantrekken.”

Wat dat betreft lijkt Anema zelf wél geschikt. „Ik laat me inderdaad niet zo snel gek maken. Maar nee, dat kan natuurlijk niet”, lacht de EasyJet-coach het idee weg. „Ik heb belangen.”

Anema heeft wel een idee in welke richting KNSB’s technisch directeur Remy de Wit moet zoeken. „Ik denk aan een type Ton Boot. Ook de naam van Joop Alberda komt bij me op. Zij zijn niet afkomstig uit het schaatsen, maar hebben wel autoriteit. Het zijn mannen die lak hebben aan de buitenwacht. Ze hebben levenservaring en durven verantwoordelijkheid te nemen.”