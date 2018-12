’Waarom zou FC Emmen niet kunnen stunten tegen Feyenoord?’

De voormalig jeugdinternational weet dat het een goede prestatie van het kleine Emmen alleen maar meer aanzien geeft, wanneer spelers van het kaliber Van Persie meedoen. In Rotterdam-Zuid bekijken ze vandaag hoeveel minuten de captain eventueel kan maken.

„Het klinkt gek, maar het liefst wil ik wel dat hij start. Hij is voor het Nederlandse voetbal een heel grote speler, het is mooi dat je daar tegen kan voetballen”, zegt Vendorp lovend over de topscorer aller tijden van Oranje. „Ik ben nog hartstikke jong en heb vroeger altijd naar hem gekeken. Ballen afpakken en hem niet laten scoren, wordt dan alleen maar een groter doel, wat die wedstrijd mooier maakt.”

Keziah Veendorp (r) gelooft in een stunt tegen Feyenoord en hoopt zijn idool van vroeger, Robin van Persie, van scoren af te houden. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 21-jarige verdediger weet dat het moeilijk wordt om Feyenoord te kloppen. Zeker als de Rotterdammers hun topvorm laten zien waarmee zij PSV de eerste nederlaag van het seizoen bezorgden. „Dan wordt het pittig. Zij hebben heel goede wedstrijden achter de rug en iedereen zet ons al op verlies. Het zou mooi zijn als we iets kunnen neerzetten. Als je überhaupt een gelijkspel haalt of de nul houdt, dan ben je al goed bezig natuurlijk.”

Veendorp heeft er vertrouwen in dat Emmen kan stunten tegen Feyenoord en misschien speelt het kunstgras op De Oude Meerdijk daar een rol in. „Dat kunstgras is misschien wel een dingetje voor ze”, lacht Veendorp. „Als ze niet van kunstgras houden, laten we daarvan dan profiteren. Ze missen met Nicolai Jørgensen een goede speler en wij zijn voorbereid, dus waarom zouden we niet kunnen stunten?”