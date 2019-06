Valverde (39) weet van geen ophouden

Daarna krijgt hij een andere functie bij de Spaanse ploeg.

„Ik ben zo gelukkig met mijn nieuwe contract”, laat de Spanjaard weten. „Iedereen weet dat Movistar mijn thuis is. Ik voel hier liefde en respect. Dit nieuwe contract geeft me rust en vertrouwen. Ik ga strijden voor nieuwe successen en zal ook mijn ploeggenoten bijstaan.”

Valverde won al 125 races sinds zijn debuut in 2002 op de weg. Hij fietst sinds 2005 voor zijn huidige Spaanse ploeg, die eerder als Illes Balears en Caisse d’Epargne door het leven ging. Valverde schreef eenmaal de Ronde van Spanje op zijn naam. Hij won viermaal Luik-Bastenaken-Luik, vijf maal de Waalse Pijl, twee keer de Clasica San Sebastian. Valverde won ook vier ritten in de Tour, twaalf etappes in de Vuelta en een etappe in de Giro.

Hij verschijnt op 6 juli aan de start voor de Ronde van Frankrijk.