Gezocht: bondscoach bij het schaatsen

Melissa Wijfje, Ireen Wüst en Lotte van Beek (vlnr) blijven in Polen op de ploegachtervolging steken op de vierde plaats, ziet ook technisch directeur Remy de Wit. Ⓒ FOTO’S MARTIN DE JONG

TOMASZÓW MAZOWIECKI - Het gemis van een bondscoach liet zich ook tijdens de World Cup in Polen, alweer de derde van het seizoen, voelen. Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB, is hard op zoek, maar heeft nog steeds geen opvolger gevonden voor Geert Kuiper die begin april zijn vertrek aangekondigde en verkaste naar Canada. ,,We willen iemand aanstellen, liever gisteren dan vandaag. Maar hij moet wel voldoen aan de profielschets.”