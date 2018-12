Programma en stand in Eredivisie: Ajax jaagt op PSV

In de Eredivisie staan zaterdagavond slechts drie duels op het programma. Ajax zet in Zwolle tegen het plaatselijke PEC opnieuw de achtervolging in op PSV. De achterstand op de Eindhovenaren bedraagt nu vijf punten, maar kan dus weer worden verkleind naar een marge van slechts twee. De aftrap in Zwolle is om 19.45 uur.

Willem II neemt het in Tilburg op tegen sc Heerenveen en ADO Den Haag treft in eigen huis De Graafschap. Deze wedstrijden beginnen om respectievelijk 18.30 uur en 20.45 uur.

Bekijk hier de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie.

De vijftiende speelronde wordt zondag afgesloten met vier wedstrijden. Feyenoord hoopt de stijgende lijn, met recente zeges op PSV en VVV-Venlo, een goed vervolg te geven. De kans van slagen daarop is groot. Op bezoek bij promovendus FC Emmen mogen voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst normaal gesproken geen problemen ontstaan.

VVV-Venlo en FC Groningen strijden in Limburg om drie belangrijke punten. Vitesse krijgt in Breda te maken met de nummer laatst uit de competitie, NAC. De voetbalzondag wordt om 12.15 uur afgetrapt met FC Utrecht - Heracles Almelo.

