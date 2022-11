Scheidsrechtersbaas: ’lange blessuretijd wordt normaal dit WK’

„We gaan de blessuretijd heel zorgvuldig berekenen en proberen de verloren tijd in te halen”, zei Collina in de aanloop naar het WK. „We willen niet dat er slechts 42 of 43 minuten actief spel in een helft zit, dat is niet acceptabel. De tijd die verloren gaat door het vieren van doelpunten, door wissels, blessuregevallen of rode kaarten moet altijd worden ingehaald. Zeven, acht, negen minuten blessuretijd zal normaal worden tijdens dit WK.”

Bij Engeland - Iran werd na de eerste helft maar liefst 14 minuten langer doorgespeeld, als gevolg van een lange blessurebehandeling van de Iraanse keeper. Bij de tweede helft zou 10 minuten blessuretijd worden opgeteld, maar het werden nog 4 minuten meer omdat Iran na ingrijpen van de VAR nog een penalty kreeg. Mehdi Taremi schoot in de 13e minuut van de extra tijd raak vanaf 11 meter (6-2). Volgens databureau Opta viel op WK’s nog nooit zo laat een doelpunt in een reguliere wedstrijd zonder verlenging. Later op de dag scoorde Klaassen in de 9e minuut van de blessuretijd tegen Senegal.

