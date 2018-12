Geen maat op Schulting: opnieuw goud op 1000 meter

Voor de olympisch kampioene was het al haar derde wereldbekerzege op die afstand in dit seizoen. Schulting troefde in de finale de Canadese Kim Boutin en de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum af. Rianne de Vries finishte als vierde.

Lara van Ruijven eindigde als derde in de B-finale.

Sjinkie Knegt moest in de finale bij de mannen genoegen nemen met zilver. De Hongaar Liu Shaoang was net te snel voor de Fries, al was het verschil met het blote oog niet waarneembaar. Brons was voor de Zuid-Koreaan Lee June-Seo. Itzhak de Laat eindigde als tweede in de B-finale.

De Nederlandse vrouwen bereikten de finale op de 3000 meter aflossing. De Vries, Schulting, Van Ruijven en Yara van Kerkhof hielden in hun halve finale Canada, China en thuisland Kazachstan achter zich. Ook de oranje-mannen slaagden erin zich te plaatsen voor de strijd om de medailles. Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Dennis Visser moesten het relay-team van Canada net voorlaten maar waren te snel voor Hongarije en Japan. De finales zijn zondag.

