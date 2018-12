Ongenaakbare Shiffrin skiet opnieuw naar goud

Een week geleden was ze op hetzelfde onderdeel in Lake Louise ook al de beste geweest. Daarvoor had Shiffrin al de eerste twee slaloms van dit seizoen uit de wereldbeker op haar naam geschreven.

In het Zwitserse skioord hield de 23-jarige Shiffrin de Zwitserse Lara Gut-Behrami 0,28 seconde achter zich. Tina Weirather, de skiester uit Liechtenstein, werd derde.