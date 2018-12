Servische coach smeekt letterlijk om blessuretijd

De Servische trainer van het Bulgaarse CSKA Sofia hoopte in de topper tegen Ludogorets (1-1) op zes minuten blessuretijd, maar kreeg er tot zijn ontzetting slechts twee. De trainer deed er vervolgens alles aan om de scheidsrechter toch over te halen.

El Maestro ging zelfs smekend op de knieën, maar de arbiter was onvermurwbaar. CSKA Sofia moest genoegen nemen met een punt en slaagde er dus niet in om in te lopen op koploper Ludogorets, dat zes punten meer heeft.