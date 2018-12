Zege nummer 60 Hirscher in wereldbeker

Dat deed de Oostenrijker in het Franse Val d’Isère, waar een reuzenslalom werd gehouden. Hirscher was overduidelijk de beste met, na twee manches, een voorsprong van 1,18 seconde op de Noor Henrik Kristoffersen. De derde plaats was voor de Zweed Matts Olsson.

Voor Hirscher was het de zeventiende keer op rij dat hij bij een reuzenslalom het podium haalde.