Roglic houdt stand na chaotische etappe in Vuelta

Na de zware bergrit van donderdag stond er weer een vlakke etappe op het programma. De verwachtingen waren dat regen en wind parten konden spelen. Het beloofde alles behalve een rustige etappe te worden.

Chaos

Op 66 kilometer voor de eindstreep vond er een grote valpartij plaats in het peloton. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was bij het incident betrokken en raakte op achterstand.

Movistar zorgde vervolgens voor extra chaos. De Spaanse wielerploeg zag zijn kans schoon om van de valpartij van de klassementsleider te profiteren. De nummer twee en drie van het algemeen klassement (Alejandro Valverde en Nairo Quintana) rijden voor Movistar en hoopten met hun ploeg - door het tempo flink op te voeren - Roglic van de troon te stoten.

De rest van het peloton werkte niet mee en uiteindelijk vond Roglic weer de aansluiting bij de groep. Een meevaller voor hem en Jumbo-Visma, die daarentegen wel Tony Martin zagen opgeven na de valpartij.

Solo

Met nog 25 kilometer te gaan ontsnapte Cavagna uit een kopgroep van totaal negen man en sloeg een aardig gat van ruim een minuut.

In de tussentijd werden de geloste renners uit de kopgroep één voor één opgeslokt door het aanstormende peloton, dat zijn zinnen had gezet op een massasprint. De Fransman werd echter niet meer achterhaald en soleerde naar de finish.

Het betekende opnieuw succes voor Deceuninck-Quick-Step, die eerder in La Vuelta al overwinningen boekte met Philippe Gilbert (etappe twaalf en zeventien) en Fabio Jakobsen (etappe vier).

De rest van het peloton volgde op de voet, met onder meer Roglic in de gelederen. De Sloveen verloor geen tijd ten opzichte van de overige klassementsmannen.

Laatste kans

La Vuelta 2019 nadert zijn apotheose. Voordat de renners zondag naar Madrid rijden, staat er zaterdag nog een bergetappe op het programma, met de finish bergop. Voor de klassementsmannen de laatste kans om Roglic de rode trui te ontnemen.

Primoz Roglic heeft het rood nog steeds in handen. Zaterdag wacht de laatste test, als de coureurs nog een keer bergetappe voor de kiezen krijgen. Ⓒ BSR Agency

De 20e etappe, van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos, is 190,4 kilometer lang. Het peloton krijgt te maken met zes bergen. Van een zware col is geen sprake, maar de uitdaging in de etappe zit hem in de lange opeenvolging van klimmetjes.

De laatste klim van de Ronde van Spanje gaat naar Plataforma de Gredos. Een col van 9,4 kilometer lang, waar de renners te maken krijgen met onregelmatige stijgingspercentages.

Profiel van de twintigste etappe in de Ronde van Spanje. Ⓒ Officiële website Vuelta

Bekijk hier het algemeen klassement in de Ronde van Spanje.

Bekijk hier het resterende programma van de Ronde van Spanje.