Atlético Madrid rekent af met Alaves

Atletico Madrid haalt uit tegen Alaves: 3-0. Ⓒ EPA

MADRID - Atlético Madrid heeft na twee gelijke spelen weer eens gewonnen in La Liga. Tegen Deportivo Alavés, naast Atlético het enige andere team in de hoogste klasse van Spanje dat thuis nog ongeslagen is, werd het 3-0. Daarmee komen de Madrilenen op 28 punten, net zo veel als Barcelona, dat zaterdagavond een uitwedstrijd speelt tegen stadgenoot Espanyol.