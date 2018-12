Weergaloze Salah maakt hattrick voor Liverpool

De Egyptenaar was goed voor drie doelpunten. Salah opende na 25 minuten de score in het Vitality Stadium, maar deed dat wel in buitenspelpositie. Bournemouth-doelman Asmir Begovic grabbelde na een schot van Roberto Firmino, waarna Salah attent reageerde en binnen schoot: 0-1. Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een basisplaats hadden, liep na rust verder weg bij de thuisploeg.

Salah besloot een rush met een schuiver in de verre hoek, waarna Bournemouth-verdediger Steve Cook een voorzet van Andrew Robertson ongelukkig langs zijn eigen doelman werkte. Het slotakkoord van Salah was het mooiste doelpunt van de middag. De Egyptenaar profiteerde op volle snelheid van een foutieve terugspeelbal, kapte Begovic uit en schoot beheerst raak. Daarmee brengt Salah zijn doelpuntentotaal in de Premier League op negen.

Liverpool klimt door de zege naar de eerste plaats en heeft een voorsprong van een punt op Manchester City, dat zaterdag om 18.30 uur de topper op Stamford Bridge speelt tegen Chelsea.