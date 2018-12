Van Hooijdonk scoort met magistrale vrije trap tegen Ajax

De spits van NAC Breda onder 19 schoot zijn elftal op De Toekomst prachtig op voorsprong tegen Ajax onder 19. Van Hooijdonk legde na 48 minuten aan voor een vrije trap en kegelde deze feilloos over de muur en in het doel. Desondanks won Ajax onder 19 in de slotfase met 3-2.

Sidneys vader Pierre maakte met name in dienst van Feyenoord faam met zijn vrije trappen. Op die manier schoot hij onder meer tweemaal raak tijdens de UEFA Cup-finale van 2002 tegen Borussia Dortmund (3-2).