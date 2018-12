Doelman FC Volendam breekt jukbeen en oogkas

Met een bebloed gelaat ging Michaelis per brancard van het veld. Nader onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij een gebroken jukbeen en een gebroken oogkas heeft opgelopen.

De 25-jarige doelman uit Den Helder moet een operatie aan het jukbeen ondergaan. Hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend.

Nordin Bakker verving Michaelis tegen FC Twente. De 21-jarige keeper maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Volendam. Eerder dit seizoen raakte de Noord-Hollandse eerstedivisieclub ook al doelman Jordi van Stappershoef voor een langere periode kwijt door een hersenschudding, die hij in september opliep in het verloren duel met Jong PSV (1-0). Hij is nu op de weg terug.