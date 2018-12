Dick Jaspers wint 16.000 dollar in Hurghada

Het is voor Dick Jaspers de twee zege in het wereldbekercircuit. In juni wist hij in het Belgische Blankenberge de zege te pakken door een overwinning op Semih Sayginer. De 53-jarige Brabander leverde in de halve finale een huzarenstukje door uit vrijwel geslagen positie, tegen de Koreaan Haeng-Jik Kim, toch nog met 40-39 te winnen. Ook Caudron wist met slechts één carambole verschil op de Turk Semih Sayginer de finale te bereiken. De Belg, nummer één van de wereldranglijst, stond in die partij met 33-17 achter en leek kansloos voor de overwinning.

Jaspers mocht in Egypte een cheque van 16.000 dollar en een mooie bokaal in ontvangst nemen. Het seizoen zit er voor de topspelers nog niet op. Volgende week wordt voor de eerste keer in Frankrijk gestreden om de Ceulemans Cup. De acht sterkste Aziatische spelers nemen het op tegen acht Europese spelers, waaronder Dick Jaspers en er wordt gespeeld in sets van 25 punten. Het team dat als eerste 600 driebanders weet te maken, wint de hoofdprijs.

Ter afsluiting van het jaar speelt Dick eind december het traditionele driebandentoernooi in het Brabantse Zundert.