Dortmund klopt Schalke, Bayern klaar voor Ajax

In de altijd beladen wedstrijd kwam Dortmund al na zeven minuten op voorsprong. Thomas Delaney kopte raak uit een hoekschop. Na een uur kwam Schalke 04 op gelijke hoogte, nadat het een strafschop kreeg na ingrijpen van de VAR. Die werd benut door Daniel Caligiuri. Toch zou de wedstrijd met een winnaar eindigen. Jadon Sancho zette de aanval zelf op en schoot Dortmund vervolgens van dichtbij naar de winst.

Bayern München won in aanloop naar de Champions League-confrontatie met Ajax simpel van FC Nürnberg: 3-0. Namens Der Rekordmeister was Robert Lewandowski tweemaal trefzeker. Franck Ribery maakte het andere doelpunt. Arjen Robben ontbrak vanwege een blessure. Bayern, dat negen punten minder heeft dan Dortmund, speelt woensdag met Ajax om de groepswinst in de Champions League. De Amsterdammers hebben een zege nodig om bovenaan de poule te eindigen.

Overige uitslagen Bundesliga:

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1-0

SC Freiburg - RB Leipzig 3-0

VfL Wolfsburg - Hoffenheim 2-2